عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش بكرة| الإفتاء تعلن عدم ثبوت هلال شهر رمضان المبارك

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الديار

عرضت القناة الأولى فيديو لـ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، يعلن عدم ثبوت هلال شهر رمضان، وأن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2023، التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1444 هجرية، هلال شهر رمضان 2023.

وثبت من خلال رؤية دار الإفتاء المصرية، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان 2023، ووافقت الرؤية ما أعلن عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وأعلنت دار الإفتاء، أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان ، وأن الخميس الموافق 23 مارس 2023، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية.

منهج دار الإفتاء في رؤية الهلال

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن منهجها في رؤية الهلال والذي يتمثَّل في الخطوات التالية:

وقالت دار الإفتاء، إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط ر

ؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.
وأضافت أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

 

مفتي الديار شهر رمضان رمضان الإفتاء دار الإفتاء رؤية دار الإفتاء المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

غدا المتمم لـ شعبان.. السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

شاهد.. رؤية هلال رمضان | بث مباشر الآن

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

مفاجأة بشأن رسوم الزواج في القانون الجديد.. و5 موارد لـ صندوق الأسرة

موافقة بورسعيدية.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن مباراة المصري بكأس الرابطة

مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

بوتين: روسيا ستضطر للرد إذا تم تزويد أوكرانيا بذخيرة ذات مكون نووي

كأس الرابطة.. سيراميكا كليوباترا يتأهل لربع النهائي على حساب سموحة

زلزال عنيف يضرب أفغانستان وباكستان

السيسي يجتمع برئيس الوزراء وعدد من المسئولين ويتابع مشروع مستقبل مصر

كأس الرابطة.. سيراميكا كليوباترا وسموحة يتجهان لركلات الترجيح

ميتا تنافس تويتر بمنصة اجتماعية جديدة لـ التدوينات القصيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوزها بالملايين.. زوجة تتزوج على زوجها بتايلاند

مشاهد مؤثرة.. جنازة مهيبة لتشييع جثامين صيدلانية وبناتها ضحايا تسرب الغاز بطنطا..صور

وجع فراقك هيموتنا.. والد صيدلانية طنطا يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة ابنته وأحفاده

النشيد الرسمي للأم.. حكاية أغنية ست الحبايب وتنفيذها في ربع ساعة

فيديو

أختارت ممثلة أخري..إجابة صادمة من درة عن دينا الشربيني وريهام حجاج وياسمين صبري

هل استعان برونالدو؟| تفاصيل وكواليس برنامج رامز جلال في رمضان 2023

أجنبي أم مصري.. من يتولى مهمة إنقاذ الزمالك بعد رحيل فيريرا؟.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض | الأزمة ستنتهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ