مش بكرة| الإفتاء تعلن عدم ثبوت هلال شهر رمضان المبارك

عرضت القناة الأولى فيديو لـ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، يعلن عدم ثبوت هلال شهر رمضان، وأن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2023، التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1444 هجرية، هلال شهر رمضان 2023.

وثبت من خلال رؤية دار الإفتاء المصرية، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان 2023، ووافقت الرؤية ما أعلن عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وأعلنت دار الإفتاء، أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان ، وأن الخميس الموافق 23 مارس 2023، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية.

منهج دار الإفتاء في رؤية الهلال

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن منهجها في رؤية الهلال والذي يتمثَّل في الخطوات التالية:

وقالت دار الإفتاء، إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط ر

ؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

وأضافت أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.