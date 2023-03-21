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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. بيان عاجل من الأمن عام بشأن مخالفي نظامي الإقامة والعمل

السعودية
السعودية

وجه الأمن العام السعودي، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية بشأن تشغيل أو إيواء الأشخاص مخالفي نظام الإقامة في البلاد متوعدا لهم بغرامة مالية.

وقال الأمن العام في السعودية في بيان له اليوم: "أن كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي نظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو إيوائهم ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل إن كان وافدًا".

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وعلى جانب آخر، أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا السعودية أعلنت أن الخميس القادة هو غرة شهر رمضان المبارك.

وأضاف الديوان الملكي، في بيان له، أن المحكمة العليا أقرت بأن يوم غد الأربعاء هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان 1444 هـ .

وكان قد أعلن مرصد تمير في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم لافتا إلى أنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي سدير و تمير، وفقا للعربية.

وأعلن المرصد السعودي أن يوم غد الأربعاء المكمل لشهر شعبان بعد  استحالة رؤية هلال شهر رمضان عند غروب الشمس اليوم الثلاثاء، لأن الهلال سيولد بعد الغروب عند الساعة الـ 8:25 مساءً.

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