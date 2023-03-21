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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تصل 100 ألف ريال.. عقوبات مخالفي الإقامة والعمل بالسعودية

السعودية
السعودية

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وللمحافظة على سوق العمل ليكون أكثر إنتاجية ، والمحافظة على التركيبة الهيكلية للإقتصادية ، والحد من البطالة .

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السعودية.. إعلان عاجل من السلطات بشأن مواعيد العمل في شهر رمضان

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السعودية.. بيان عاجل من الأمن عام بشأن مخالفي نظامي الإقامة والعمل



وأكد الأمن العام السعودي في بيان صادر أن كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي نظام الإقامة والعمل ، أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم ، ستطبق بحقه غرامه مالة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي ، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل إذا كان وافدًا .

وحذر حنفي أن صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص ، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي ، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر ، إضافة إلى المنع من الإستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات .

وأختتم حنفي أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص ، تطبق بحقه عقوبات  تتضمن غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي ، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر ، والترحيل ، وذلك وفقًا للبيان الصادر من الأمن العام السعودي .

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