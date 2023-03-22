رئيس محكمة البحر الأحمر يكرم الأمهات المثاليات في عيدهم

كرم اليوم المستشار على أبو بكر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، الأمهات المثاليات من الموظفات بالمحكمة الابتدائية وجزئياتها في احتفالية يتم تنظيمها بأحد قاعات المحكمة بمدينة الغردقة، بحضور المستشار شريف فاروق مدير إدارة تنفيذ الأحكام والمستشار محمد عبدالرحيم المشرف على المطالبة القضائية بالمحكمة ونقيب المحامين مجدي سعيد وعدد كبير من الموظفين.

وأكد المستشار على ابو بكر رئيس المحكمة على الدور الكبير للأم المصرية في حياة أبنائها، إذ تساعدهم منذ الطفولة وخلال المراحل التعليمية وحتى يتقلدوا أرفع المناصب دون كد أو ملل أو تعب، فهي رمز للوفاء والاعتراف بالجميل.

وسلم رئيس المحكمة السيدات شهادات تقدير وهدايا تذكارية، وتضمن الاحتفال فقرات من الشعر والغناء

يعتبر تكريم الأمهات فى هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهمت في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها، والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها تأكيدا على أهمية الأسرة باعتبارها العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات وعاملا أساسيا فى تقدمه.