صحف السعودية| وزارة التجارة تطلق موسم التخفيضات في المملكة.. وخادم الحرمين الشريفين يهنئ المواطنين بحلول شهر رمضان

سلطت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء، الضوء، على أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

أعلنت وزارة التجارة السعودية إطلاق موسم التخفيضات لشهر رمضان المبارك وذلك خلال الفترة من 23 مارس وحتى 21 أبريل 2023؛ لتتمكن المنشآت التجارية المكانية والإلكترونية من إصدار ترخيص تخفيضات شهر رمضان إلكترونيا، ودون فقدان أيام من رصيد التخفيضات السنوي.

وأوضت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونيا؛ تسهّل على التجّار طلب التراخيص، مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص؛ بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية صحية.

وفي خبر آخر، أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن خالص التهاني للمواطنين والمواطنات والمسلمين في كل مكان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مبتهلاً إلى المولَى- جل وعلا- أن يحمل في ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية وللعالم أجمع بشارات الأمل والسلام.

كما وجّه خادم الحرمين الشريفين، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر عرقة بالرياض، الجهات المعنية، بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين بمواصلة العمل بأعلى كفاءة وأميز عطاء، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم؛ ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بطمأنينة وسكينة.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أن مجلس الوزراء اطّلع إثر ذلك على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية ونظرائهم بعدد من الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ للدفع بالعلاقات إلى آفاق ومجالات أرحب، وبما يرسخ مكانة هذه البلاد ودورها الإقليمي والدولي.

وتناول المجلس في هذا السياق، مجمل مشاركة السعودية في أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وما اشتملت عليه من التأكيد على دعمها المستمر لمسيرة العمل المشترك ولاسيما على الصعيدين الإنساني والتنموي، وكذا على موقفها الثابت الداعي إلى تعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.

صحيفة المدينة

أخمدت فرق المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، اليوم الأربعاء، حريقًا اندلع في غرفة بمبنى سكني في المدينة المنورة.

وقالت المديرية، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "أخمد مدني المدينة المنورة حريقًا جزئيًا في غرفة بمبنى سكني، ويمنع امتداد الحريق لكامل المبنى، دون وقوع إصابات - ولله الحمد."

ونشرت "الدفاع المدني" صورا تظهر مجهودات الدفاع المدني لإخماد الحريق، حيث تمت بكفاءة واحترافية عالية.

وفي خبر آخر، أعلن الأمن العام السعودي عن ضبط مواطنة رفقة 3 أطفال يقومون بالتسول واستعطاف المصلين داخل أحد المساجد وفي أثناء خروج المصلين في منطقة القصيم.

كما ضبط الأمن مقيم من الجنسية الباكستانية يقوم بالتسول واستعطاف المصلين داخل أحد الجوامع، إضافة إلى ضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول أمام أحد الجوامع.

ونوهت وزارة الداخلية بأن الإبلاغ عن حالات التسول؛ واجبٌ وطني، وذكَّرت بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 لمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، وشعارنا دائمًا "لا تعطهم ومعًا نكافح التسول".

صحيفة الوطن

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 6.5 درجات هز شمال أفغانستان مساء اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل شخصين بشرق البلاد وطفلة في باكستان المجاورة.

ووقع الزلزال على عمق كبير بلغ 194 كيلومترا وكان مركزه في سلسلة جبال هندو كوش بالقرب من إقليم بدخشان الأفغاني النائي.

وقال شرطي إن فتاة عمرها 13 عاما لقيت حتفها؛ عندما انهار فوقها جدار بمنزلها، وأصيب 150 شخصا في منطقة سوات بشمال باكستان حيث أعلنت المستشفيات حالة الطوارئ.

وأوضح متحدث باسم وزارة مواجهة الكوارث في أفغانستان أن شخصين قتلا في إقليم لغمان بشرق البلاد.

وأفادت السلطات وموظفو إغاثة، بأن السكان شعروا بهزة شديدة في بدخشان ومناطق شمالية أخرى.

وفي إقليم خيبر بختونخوا بشمال باكستان، قال متحدث باسم الشرطة إن جدارا بطول 90 مترا حول مركز للشرطة انهار، لكن ذلك لم يسفر عن أي إصابات.

وشعر السكان بالهزة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وفي خبر آخر، قام رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بزيارة مفاجئة إلى كييف، حيث سرق بعض الاهتمام العالمي من منافسه الآسيوي الرئيس الصيني شي جين بينغ، الموجود في موسكو لإظهار دعمه لروسيا ضد الغرب بشأن الكرملين. وأبرزت الزيارتان اللتان تفصل بينهما مسافة 800 كيلومتر (500 ميل)، تداعيات الحرب المستمرة منذ 13 شهرًا على الدبلوماسية الدولية مع وقوف الدول خلف موسكو أو كييف.

ويأتي ذلك في أعقاب أسبوع تمتعت فيه كل من الصين واليابان بنجاحات دبلوماسية شجعت سياستهما الخارجية.

وسيلتقي كيشيدا، الذي سيرأس قمة مجموعة السبع في مايو، بالرئيس فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية، بالتزامن مع محادثات شي لليوم الثاني مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وسيُظهر كيشيدا «الاحترام لشجاعة وصبر الشعب الأوكراني الذي يقف للدفاع عن وطنه تحت قيادة الرئيس زيلينسكي، وسيُظهر التضامن والدعم الثابت لأوكرانيا بصفته رئيسًا لليابان ورئيس مجموعة السبعة،» خلال زيارته وقالت وزارة الخارجية اليابانية في إعلانها عن زيارته لأوكرانيا.