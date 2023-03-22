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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. استقرار الحالة الجوية ونشاط للرياح على الأجزاء الشمالية

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأربعاء، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية تتحول تدريجيًا الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة وشمالية غربية الى غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج ن نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

حالة الطقس السعودية المركز الوطني للأرصاد طقس السعودية اليوم

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