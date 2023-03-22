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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي باكستاني: الحكومة تخفي رقم الضحايا الفعلي بعد الزلزال

الزلزال
الزلزال

قال الدكتور جاسم تقي الدين، الكاتب والباحث السياسي، من باكستان، إن حادث الزلزال أصاب باكستان بقوة 7.7 ريختر، وأدى إلى حالة من الرعب بين الناس لأنه كان قويا جدا واهتزت البيوت والبنايات.

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وأضاف جاسم تقي الدين، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «حسب التقديرات الأولية قتل 9 أشخاص وجرح أكثر من 80 شخصا من جراء الحادث، إضافة إلى الحالات في البيوت القديمة في القرى والأرياف، لكن الحكومة لم تذكر أي خسائر في الأرياف مع بدء الحكومة في النظر في الأرياف لأن سكانها يكونون الأغلبية من تعداد السكان ي باكستان.

وتابع: «هناك أضرار كيبرة ولكن الحكومة تعمدت إخفاء إعلان أرقام لعدم بث الرعب بين أبناء باكستان.

وأكد أن باكستان يعاني أزمة مالية واقتصادية مثله مثل كثير من دول العالم، «الزلزال يشبه بدرجة كبيرة زلزال باكستان عام 2005 الذي أدى إلى وقوع آلاف الضحايا وتدمير العديد نن المنازل.

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