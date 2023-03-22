من دولار إلى 3 .. أسعار الخضروات اليوم في المغرب

شهدت أسعار الخضروات والفواكه ارتفاعا كبيرا في المغرب قبل شهر رمضان المبارك، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وطالب المواطنون في المغرب الحكومة بالتدخل، من أجل وقف الارتفاعات المتتالية في الأسعار.

ويطالب المواطنون المسؤولين بالتدخل، عبر إيجاد حلول عاجلة لمشكلة غلاء الأسعار، التي تثقل كاهل عدد كبير من ذوي الدخل المحدود.

ووصل سعر الطماطم إلى دولار ونصف للكيلوجرام، وسعر البصل ما بين 14 و15 درهما للكيلوجرام الواحد، بنحو دولار ونصف.

بينما بلغ سعر البطاطاس دولارا.



وزاد سعر الفلفل من دولار ونصف للكيلوجرام إلى 2 دولار ، فيما بلغ سعر الفاصوليا 3 دولارات.

وفي هذا السياق، أكد خبراء في الاستهلاك، أنه بسبب توالي الزيادات في أثمان الخضار والفواكه، سيكون أمر اقتناء المواد الأساسية صعبا على البعض خلال رمضان.