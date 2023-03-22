أهلي ٢٠٠٥ يواجه زد في بطولة الجمهورية اليوم

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ اليوم "الأربعاء" مع ضيفه زد، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ٣٠ من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٥ مباراة اليوم بعدما تُوج رسميًا بلقب بطولة الجمهورية، حيث وصل رصيده إلى ٦٨ نقطة، ليبتعد بفارق ٢٢ نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد ٤٦، مع تبقي ٧ مباريات فقط لكلا الفريقين، ليصبح أول فريق في قطاعات الناشئين بمصر تتويجًا ببطولة الجمهورية هذا الموسم.

كان من المقرر أن يلتقي أهلي ٢٠٠٥ مع سموحة يوم السبت الماضي بالإسكندرية، ضمن الجولة ٢٩، إلا أن المباراة تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجمع أهلي ٢٠٠٥ نقاطه من الفوز في ٢١ مباراة والتعادل في ٥ مباريات، والخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز على الإسماعيلي ٣ - ١، وتعادل أمام الاتحاد ١ - ١، وفاز على المصري ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، وفاز على بتروجت ٤ - ٣، وعلى إنبي ٢ - ١، وعلى فاركو ١ - صفر، وتعادل مع سيراميكا ١ - ١، وفاز على المقاولون ٢ - صفر، وعلى الزمالك ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على سموحة ٤ - ١، وعلى زد ٢ - صفر، وعلى دجلة ٢ - صفر، وتعادل مع طلائع الجيش ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ١ - صفر، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام المصري صفر - ١، وفاز على بيراميدز ٢ - صفر، وعلى بتروجت ٤ - صفر، وعلى إنبي ٣ - ١، وعلى فاركو ١ - صفر، وعلى سيراميكا ٣ - ٢، وعلى المقاولون ١ - صفر، وعلى الزمالك ١ - صفر، وعلى فيوتشر ٤ - ١، مسجلًا ٦٩ هدفًا مقابل ١٩ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي ٢٠٠٥ كل من علاء عبده مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال.