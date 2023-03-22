ختام مسابقة نحلة التهجي لمفردات اللغة الإنجليزية في سيناء

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة شمال سيناء ، نهائي مسابقة "نحلة التهجي" للمفردات باللغة الإنجليزية لطلاب المدارس الرسمية للغات على مستوى المحافظة، والتى نظمها توجيه عام اللغة الإنجليزية بقيادة حاتم أيوب الموجة العام ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير ذ والتعليم والتعليم الفني ، وبرعاية اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

مسابقة داخلية:

تضم المسابقة مرحلتين:

الأولى يقوم المعلم المشرف على المادة بترشيح عدد من الطلاب ، وعقد مسابقة داخلية بينهم تحت إشراف تنسيق اللغة الإنجليزية وتصفية الطلاب إلى طالبين لكل مرحلة سنية ، منهم طالب من الصفوف الأولى " الأول والثاني والثالث" الإبتدائي ، وطالب من الصفوف العليا "الرابع والخامس والسادس" ،فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ إعلان المسابقة على أن يكون الطالب الفائز على درجة كبيرة من التمكن من تهجى المفردات اللغوية في المنهج الحالي والمناهج السابقة .

المرحلة الثانية للمسابقة: يتقدم الطالبان الفائزان لحضور المسابقة النهائية وتصفية الطلاب بشكل نهائي ليكون هناك فائز أول وفائز ثاني .



وسلم وكيل الوزارة الطلاب الفائزين بميداليات تذكارية ،وشهادات تقدير .

حضر الاحتفال كل من : محمد عبد الله العلاقمي مدير إدارة المدارس الرسمية للغات ،وإيهاب الخليلى مدير إدارة التعليم الإبتدائي ، وخالد أبو سلمة مدير إدارة التعليم الإعدادي ، وخالد عبد المجيد الموجه الأول للغة الإنجليزية ،وأمل عروج موجه اللغة الإنجليزية ، ومى مؤنس منسق المسابقة .