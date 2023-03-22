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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وكيل حقوق إنسان النواب يكشف تفاصيل افتتاح مركز التأهيل والإصلاح

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مركز التأهيل والإصلاح في العاشر من رمضان نفذ وفق معايير عالمية، مضيفا أن الدولة مهتمة بملف حقوق الإنسان.

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وأضاف أبو العلا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاربعاء، أن هناك كلاما كثيرا مغرضا، وعاريا عن الصحة عن مصر، لافتا إلى أن افتتاح مركز التأهيل والإصلاح خير رد.

وتابع الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء الغارمات فرحنا جميعا وخطوة كنا نريدها بقوة.
 

 

مركز التأهيل والاصلاح النواب حقوق الإنسان عزة مصطفي عبد الفتاح السيسي

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