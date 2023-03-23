عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2023..فى القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

اذان الفجر ومواقيت
اذان الفجر ومواقيت الصلاة فى رمضان 2023

موعد اذان الفجر .. وبدأت أول ليلة فى رمضان، بدأ شهر الرحمة والعتق من النيران أول ليلة التي يعتق الله فيها للكثير من النار، وأصبح اذان الفجر محل بحث الكثير على محرك البحث العالمي جوجل وذلك فى أول ليلة فى رمضان، ويبحث الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة لمعرفة موعد السحور وموعد الإفطار وعدد ساعات الصوم، لذا يقدم موقع صدى البلد موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان وموعد الإفطار. 

موعد اذان الفجر اول يوم رمضان 2023 

يؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة  04:29

تبدأ من الليلة.. كيفية صلاة التراويح بطريقة سهلة وبسيطة

دعاء رمضان 2023 مكتوب ومستجاب .. كلمات مأثورة عن النبي

موعد الإفطار أول يوم رمضان 2023 

ويأتي اذان المغرب فى تمام الساعة 06:08
 

مواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2023

الفجر: 04:29
الشروق: 05:56
الظهر: 12:02
العصر: 03:30
المغرب: 06:08
العشاء: 07:26

صلاة التراويح .. كم ركعة وكيفية أدائها وما السور التى تقرأ فيها وهل صلاها النبي؟

دعاء اليوم الأول من رمضان 1444 مستجاب..ردده يرزقك من حيث لا تحتسب

إمساكية شهر رمضان 2023 

الجمعة 2 رمضان
الفجر: 04:27
الشروق: 05:54
الظهر: 12:01
العصر: 03:30
المغرب: 06:09
العشاء: 07:26


السبت 3 رمضان
الفجر: 04:26
الشروق: 05:53
الظهر: 12:01
العصر: 03:30
المغرب: 06:09
العشاء: 07:27


الأحد 4 رمضان
الفجر: 04:25
الشروق: 05:52
الظهر: 12:01
العصر: 03:30
المغرب: 06:10
العشاء: 07:28


الاثنين 5 رمضان
الفجر: 04:23
الشروق: 05:51
الظهر: 12:00
العصر: 03:30
المغرب: 06:10
العشاء: 07:28

الثلاثاء 6 رمضان
الفجر: 04:22
الشروق: 05:50
الظهر: 12:00
العصر: 03:30
المغرب: 06:11
العشاء: 07:29

الأربعاء 7 رمضان

الفجر: 04:21
الشروق: 05:48
الظهر: 12:00
العصر: 03:30
المغرب: 06:12
العشاء: 07:30

الخميس 8 رمضان
الفجر: 04:19
الشروق: 05:47
الظهر: 11:59
العصر: 03:30
المغرب: 06:12
العشاء: 07:31

الجمعة 9 رمضان

الفجر: 04:18
الشروق: 05:46
الظهر: 11:59
العصر: 03:30
المغرب: 06:13
العشاء: 07:31


السبت 10 رمضان

الفجر: 04:17
الشروق: 05:45
الظهر: 11:59
العصر: 03:30
المغرب: 06:13
العشاء: 07:32


الأحد 11 رمضان

الفجر: 04:15
الشروق: 05:44
الظهر: 11:59
العصر: 03:30
المغرب: 06:14
العشاء: 07:33


الاثنين 12 رمضان

الفجر: 04:14
الشروق: 05:42
الظهر: 11:58
العصر: 03:30
المغرب: 06:15
العشاء: 07:33


الثلاثاء 13 رمضان

الفجر: 04:13
الشروق: 05:41
الظهر: 11:58
العصر: 03:30
المغرب: 06:15
العشاء: 07:34

 

الأربعاء 14 رمضان

الفجر: 04:11
الشروق: 05:40
الظهر: 11:58
العصر: 03:30
المغرب: 06:16
العشاء: 07:35


الخميس 15 رمضان

الفجر: 04:10
الشروق: 05:39
الظهر: 11:57
العصر: 03:30
المغرب: 06:16
العشاء: 07:36


الجمعة 16 رمضان
الفجر: 04:09
الشروق: 05:38
الظهر: 11:57
العصر: 03:30
المغرب: 06:17
العشاء: 07:36


السبت 17 رمضان

الفجر: 04:07
الشروق: 05:36
الظهر: 11:57
العصر: 03:30
المغرب: 06:18
العشاء: 07:37

الأحد 18 رمضان

الفجر: 04:06
الشروق: 05:35
الظهر: 11:57
العصر: 03:30
المغرب: 06:18
العشاء: 07:38


الاثنين 19 رمضان

الفجر: 04:05
الشروق: 05:34
الظهر: 11:56
العصر: 03:30
المغرب: 06:19
العشاء: 07:39


الثلاثاء 20 رمضان
الفجر: 04:03
الشروق: 05:33
الظهر: 11:56
العصر: 03:30
المغرب: 06:20
العشاء: 07:40

الأربعاء 21 رمضان
الفجر: 04:02
الشروق: 05:32
الظهر: 11:56
العصر: 03:30
المغرب: 06:20
العشاء: 07:40


الخميس 22 رمضان

الفجر: 04:01
الشروق: 05:31
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:21
العشاء: 07:41


الجمعة 23 رمضان

الفجر: 03:59
الشروق: 05:30
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:21
العشاء: 07:42


السبت 24 رمضان

الفجر: 03:58
الشروق: 05:28
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:22
العشاء: 07:43


الأحد 25 رمضان

الفجر: 03:57
الشروق: 05:27
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:23
العشاء: 07:44


الاثنين 26 رمضان
الفجر: 03:55
الشروق: 05:26
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:23
العشاء: 07:44


الثلاثاء 27 رمضان
الفجر: 03:54
الشروق: 05:25
الظهر: 11:54
العصر: 03:30
المغرب: 06:24
العشاء: 07:45


الأربعاء 28 رمضان
الفجر: 03:53
الشروق: 05:24
الظهر: 11:54
العصر: 03:30
المغرب: 06:24
العشاء: 07:46


الخميس 29 رمضان

الفجر: 03:51
الشروق: 05:23
الظهر: 11:54
العصر: 03:30
المغرب: 06:25
العشاء: 07:47

امساكية شهر رمضان اذان الفجر ومواقيت الصلاة اول يوم رمضان اذان الفجر اول يوم رمضان مواقيت الصلاة اول يوم رمضان موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة اول يوم رمضان موعد اذان الفجر اول يوم رمضان 2023 موعد الافطار اول يوم رمضان موعد الافطار اول يوم رمضان 2023 إمساكية شهر رمضان 2023 مواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

صدمة.. نجم الهلال السوداني مُهدد بالقتل قبل مواجهة الأهلي

خطة أمير مرتضى .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

منخفض جوي متعمّق.. أمطار رعدية تصل إلى السيول في ثاني أيام رمضان

مجموعة الزمالك | شيك بدون رصيد يسبّب وداع المريخ لدوري أبطال إفريقيا

تقارير مغربية تحسم الجدل بشأن اسم مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

وزير الري يلقى بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023

رضا عبد العال يعلن رفضه لخليفة فيريرا في الزمالك

شاركت مصر وفنلندا في تأسيسها..وزير الري يؤكد على أهمية انعقاد المجموعة الإقليمية

الري: عقد أسبوع القاهرة السادس للمياه بعنوان "العمل على التكيف لأجل الاستدامة"

احذر أمر يفسد الصوم .. يقع فيه الكثير أثناء السحور

رضا عبد العال يوجه انتقادا شديد اللهجة لـ لاعبي المنتخب الأولمبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرفوا التوحيد|وسيم السيسي يحل اللغز .. هل عبد الفراعنة الأوثان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى فى السحور؟

وُجدت داخل مطبخ وبحث عنها العالم طيلة 400عام.. العثور على لوحة غامضة ببريطانيا|تفاصيل

خبيرة تغذية تقدّم بعض النصائح لعلاج فطريات الشفاه

فيديو

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ