ضبط متهم اعتدى على جاره بسلاح حاد بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من ضبط شخص متهم بالاعتداء بسلاح ابيض علي جاره علي إثر خلافات شخصية سابقة بينهما بمنطقة الواصفية التابعة لمركز ومدينة ابو صوير .

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا يفيد بقيام شخص بالاعتداء علي اخر " جاره" ، ظهر الاربعاء، أصيب علي اثرها بجرح قطعي، ونقل الي المستشفي لتلقي العلاج.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد ساعات قليلة من ارتكاب الواقعة، كذلك السلاح المستخدم.



وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها بشأن الواقعة.