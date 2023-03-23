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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورات تدريبية وتنمية المهارات لذوى الهمم بقادرون باختلاف في دمياط

ذوى الهمم بدمياط
ذوى الهمم بدمياط

 

نظم مركز تخاطب مركز شباب مدينة كفر سعد،بمحافظة دمياط  برنامج تدريبي لذوى الهمم للتخاطب.


وذلك ضمن برنامج جسور الأمل،والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة ،بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ،لدعم ذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية.

ويهدف مركز التخاطب ️إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال وذويهم من خلال برامج توعية للأسره لكيفية التعامل مع أطفالهم ،بالإضافة إلى علاج لحالات ،المشاكل السلوكية و الانفعالية للأطفال وعلاج عيوب النطق والكلام التأخر اللغوي
وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي ،وعمل ️جلسات تخاطب من قبل مختصين لمعرفة الحالة ومتابعتها ومدى تطورها ،وما تحتاجه من رعاية وخدمات .

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية .

قوى عاملة دمياط تبدأ دورة تدريب على مهنة التفصيل

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دمياط وزير الشباب والرياضة محافظ دمياط تعديل السلوك ذوى الهمم الشباب والرياضة وزير الشباب منال عوض

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