رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات ورشة عمل التنمية المُستدامة لمُعالجة مياه الصرف

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج فعاليات ورشة عمل والتي نظمتها المجموعة البحثية لمشروع "معالجة مياه الصرف بإستخدام الأطر المعدنية العضوية كمحفزات ضوئية" لكلية العلوم، تحت عنوان "التنمية المستدامة لمعالجة مياه الصرف: آفاق جديدة".

وذلك بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم للجامعة، بحضور كل من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتورة لبنى عبد المحسن رئيس قسم الكيمياء والباحث الرئيسى للمشروع، والدكتور طارق طه أستاذ كيمياء المواد والحفر بالكلية، والباحث المشارك بالمشروع.

وعدد من المتخصصين في مجال معالجة المياه الملوثة والمخلفات الصناعية من عدة جامعات مصرية، وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام،وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي كلمته قدم رئيس الجامعة الشكر للحضور من الباحثين والمتخصصين في معالجة المياه، موضحاً أن الهدف من ورشة العمل التعريف بمخرجات المشروع الممول من STDF وعرض أهم المستجدات العلمية والبيئية فى مجال معالجة المياه الملوثة وتدوير المخلفات الصناعية من خلال مشاركة أساتذة متخصصين من الجامعات المصرية و وزارة البيئة.

وأكد الدكتور حازم المشنب علي أهمية معالجة مياه الصرف المحتوية على ملوثات كيميائية، من خلال تطبيق طرق إقتصادية ذات كفاءة عالية، موضحاً انه خلال فعاليات الندوة استعرض الدكتور وليد العشري خبير من وزارة البيئة دراسة مقارنة بين إزالة العناصر الثقيلة والزيوت الناتجة من محطات وشركات البترول.

بما يدعم تقليل التلوث فى البيئة المحيطة بهذه الأماكن، كما استعرض الدكتور أحمد فهمي الأستاذ بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وخبير تقييم المخاطر البيئية بوزارة شئون البيئة التشريعات المرتبطة بمعالجة المخلفات ومخاطر التعامل غير الأمن مع الملوثات والمخلفات، وأهمية رفع الوعي لدى طلاب الجامعات بالكيمياء الخضراء وكيفية تطبيقها معملياً.

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جامعة سوهاج

وأوضحت الدكتورة لبنى عبد المحسن أنه خلال ورشة العمل تم عرض ومناقشة المستجدات العلمية في مجال إزالة الملوثات من مياه الصرف بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، حيث فدمت الدكتورة سحر مصطفى رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنصورة محاضرة عن كيفية تنقية المياه من مخلفات زيت الديزل والصبغات.

بإستخدام مركبات السيليلوز والعوامل التي تؤثر على كفاءة هذه التطبيقات، كما ناقش الدكتور بهاء أبوزيد رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة أسيوط كيفية استخدام الزيوليت فى التخلص من الملوثات الغازية المسببة للاحتباس الحرارى، مضيفة انه في ختام الورشة استعرض الدكتور طارق طه أهم النتائج التي تم الحصول عليها،من خلال تنفيذ المشروع وتطبيقاتها في معالجة الملوثات الكيميائية للمياه.

ومن الجدير بالذكر انه في ختام الورشة قام الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة بتكريم المشاركين تقديراً لمجهوداتهم المتميزة.