تحرير13 مخالفة تموينية وضبط دواجن مجمدة غير صالحة في بنى مزار

تواصل الوحدات المحلية تنظيم الحملات التموينية و الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة فى المراكز والقرى لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

وفى هذا السياق، قاد عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار حملة تموينية مكبرة للوقوف على مدى توافر السلع الأساسية وجودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي، بالتعاون مع الطب البيطرى والإدارة الصحية ومديرية التموين ومباحث التموين.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 13 مخالفة، جاءت ما بين عدم مراعاة الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية، وتحرير مخالفة تجميع وبيع مواد بترولية بدون ترخيص، وتم ضبط دواجن مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات .