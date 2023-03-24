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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الجمعة 24-3-2023

صدى البلد

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24-3-2023، استقر في جميع البنوك  العاملة في مصر .

ويقدم موقع " صدى البلد" الإخباري سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها سعر الدولار الان وسعر الذهب اليوم بالاضافة إلى أسعار السلع.

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر صرف الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي Arab International Bank 8.21 للشراء و8.23 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم  في بنك HSBC 8.21 للشراء و8.24  للبيع

سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول 8.16 للشراء و8.25 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك الأسكندرية 8.19 للشراء و8.24 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 للشراء و8.24 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 8.17 للشراء و8.24 للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في بنك الأهلي المصري 8.19 للشراء و8.21 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الأستثمار العربي 8.20 للشراء و8.25 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي 8.19 للشراء و8.24 للبيع.

سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني 8.18 للشراء و8.26 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 8.19 للشراء و8.24 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك المصري لتنمية الصادرات 8.17 للشراء و8.24 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني 8.14 للشراء و8.24 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك بلوم 8.12 للشراء و8.24 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق 8.21 للشراء و8.24  للبيع

سعر  صرف الريال السعودي اليوم  في بنك أبوظبي التجاري 7.95 للشراء و8.18 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 8.11 للشراء و8.22 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني 8.01 للشراء و8.24 للبيع

سعر  صرف الريال السعودي اليوم  في بنك ميد بنك 7.97 للشراء و8.25 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المصرف المتحد 7.95 للشراء و8.25 للبيع

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