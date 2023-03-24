شاهد.. زيزو برفقه إمام عاشور من معسكر المنتخب

شارك أحمد سيد زيزو، لاعب منتخب مصر، صورة جديدة من داخل معسكر المنتخب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر زيزو عبر خاصية “الاستوري”، برفقه اللاعب إمام عاشور، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين.

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة امام منافسه مالاوي اليوم ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 .

ويحتل منتخب مصر المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، حيث يتساوى جميع الفرق برصيد 3 نقاط.

وحصد منتخب مصر نقاطه الثلاثة بفوز على غينيا بهدف نظيف، ثم خسارة أمام إثيوبيا بثنائية دون رد.

موعد مباراة مصر ومالاوي



ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر ومالاوي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة عبر فضائية bein sports 4 HD.