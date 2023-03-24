صدام ناري بين فرنسا وهولندا في تصفيات أمم أوروبا.. الليلة

يستضيف منتخب فرنسا نظيره الهولندي، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب “فرنسا”، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024.



وتضم المجموعة الثانية في تصفيات أمم أوروبا 2024، منتخبات فرنسا وهولندا وأيرلندا واليونان وجبل طارق.



ويتسلح منتخب فرنسا بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب، بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط هولندا في مباراة اليوم، وتصدر المجموعة الثانية "مبكرا".



وتعد مباراة اليوم، هي الظهور الأول لمنتخب فرنسا بعد خسارة نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين في شهر ديسمبر الماضي.



وقرر ديديه ديشامب منح كيليان مبابي شارة قيادة منتخب فرنسا، بعد اعتزال هوجو لوريس وكريم بنزيما.



على الجانب الآخر، يطمح منتخب هولندا بقيادة مدربه رونالد كومان في تحقيق فوزا ثمينا خارج الديار وقطع أول خطوة نحو التأهل إلى أمم أوروبا 2024، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

يذكر أن آخر مباراة جمعت فرنسا وهولندا، كانت في عام 2018 ببطولة دوري الأمم الأوروبية، وانتهت بفوز هولندا بهدفين دون رد.