عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوظنا عربية واحد وسيدتي الجميلة عمل عالمي.. أحمد السقا يقطم ثعبان في مقلب رامز نيفر أيند

أحمد السقا
أحمد السقا

وقع الفنان أحمد السقا، الضحية الثانية لـ رامز جلال ببرنامج "رامز نيڤر إند"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

 

txt

أحمد السقا يحكي مقلبا كوميديا مع رامز جلال لأول مرة بسبب الأهلي والزمالك


وخلال أحداث المقلب، رد الفنان أحمد السقا، على مشكلة مسرحية سيدتي الجميلة، قائلا: "مسرحية سيدتي الجميلة عمل عالمي ، وأخر رباعية كتبتها اسمها صباح الخير يا شمس".


كشف الفنان أحمد السقا، عن مقلب كوميدي قبل مباراة للنادي الأهلي والزمالك مع الفنان رامز جلال.

وقال أحمد السقا، :"قبل ماتش للأهلي والزمالك ، وليلة المباراة روحنا بوظنا عربية واحد معين ، ومش هينفع اقول مين بقي ".

فيما تعرض احمد السقا، لموقف مرعب بعد أن اهتزت المنضدة التي كان يجلس حولها والمعلقة على الهواء ، قبل أن يأخذ الثعبان من رامز جلال ، ويقطع رقبته بأسنانه.


وفي نهاية المقلب، رد السقا، على أنه يعلم حقيقة المقلب ، قائلا :"اقسم بالله مكنتس اعرف حاجة عن المقلب '.

ومنذ أيام طرح رامز، برومر البرنامج عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلاً، :"بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والستر والتيسير من الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر.

لو حلفت محدش هيصدقني ، اقسم بالله مكنتس اعرف حاجة عن كل اللي حصل ده والمقلب ده 
ووقع عددًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام والرياضة، ضحايا لمقلب رامز جلال،  مثل محمد الغيطي، خبيرة الأتيكيت أمينة شلباية.  

 

ضحايا رامز جلال 


وكشف  البرومو أيضًا أبرز الضحايا في البرنامج ومنهم أحمد السقا، محمد رمضان، رضا عبد العال، إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، محمود كهربا، هنادي مهنا، مصطفى كامل، محمد فراج، مصطفى يونس، غادة إبراهيم، شيماء سيف، رنا رئيس، محمد ثروت، أحمد حاتم، أمير عيد، ميلا الزهراني.  
 

احمد السقا رامز جلال رامز نيفر ايند اخبار التوك شو أخبار أحمد السقا مقلب رامز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات القادمة

مسلسل هبوط الذهب .. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25-3-2023

هبوط الذهب 110 جنيهات.. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25 - 3 - 2023

الزمالك اليوم.. هزم يد الأهلي وكاف يزف بشرى إفريقية وتجهيز بديل فتوح

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مباراة الهلال السوداني

مفاجأة عن رحيل لاعب الأهلي لـ الدوري الإنجليزي

أمطار رعدية مستمرة.. الأرصاد تصدم المواطنين عن طقس الساعات المقبلة

أزمة كبيرة.. الأهلي يستفز الهلال قبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

أحمد السقا يحكي مقلبا كوميديا مع رامز جلال لأول مرة بسبب الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية في البحر الأحمر

دعاء لنفسي في رمضان .. احرص على قرآن القرآن والقيام

دعاء ثالث أيام رمضان .. وما يستحب قوله عند الإفطار؟

بعد سنوات من البحث.. عالم آثار شهير يحسم الجدل حول لعنة الفراعنة|تفاصيل

قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير

مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اقتراب اليونان من استرجاع رخام البارثينون.. يجب الضغط على بريطانيا لإعادة حجر رشيد

أكلات رمضان مصرية.. أفكار سريعة وشهية فى جدول إفطار 30 يوما

غضب بسبب قتل أحمد السقا لـ ثعبان .. ومتابعون: يستحق المحاكمة

نصائح تساعد المدخنين على الإقلاع عن السجائر في الصيام

فيديو

34 زلزالا تضرب دولة عربية.. وكارثة جديدة في تركيا | فيديو

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

زكاة الفطر 2023.. اعرف قيمتها ولمن تعطى| فيديو

انتشار مرض غامض في أمريكا ليس له علاج.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ