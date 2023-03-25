بوظنا عربية واحد وسيدتي الجميلة عمل عالمي.. أحمد السقا يقطم ثعبان في مقلب رامز نيفر أيند

وقع الفنان أحمد السقا، الضحية الثانية لـ رامز جلال ببرنامج "رامز نيڤر إند"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، ثاني أيام شهر رمضان المبارك.



وخلال أحداث المقلب، رد الفنان أحمد السقا، على مشكلة مسرحية سيدتي الجميلة، قائلا: "مسرحية سيدتي الجميلة عمل عالمي ، وأخر رباعية كتبتها اسمها صباح الخير يا شمس".



كشف الفنان أحمد السقا، عن مقلب كوميدي قبل مباراة للنادي الأهلي والزمالك مع الفنان رامز جلال.

وقال أحمد السقا، :"قبل ماتش للأهلي والزمالك ، وليلة المباراة روحنا بوظنا عربية واحد معين ، ومش هينفع اقول مين بقي ".

فيما تعرض احمد السقا، لموقف مرعب بعد أن اهتزت المنضدة التي كان يجلس حولها والمعلقة على الهواء ، قبل أن يأخذ الثعبان من رامز جلال ، ويقطع رقبته بأسنانه.



وفي نهاية المقلب، رد السقا، على أنه يعلم حقيقة المقلب ، قائلا :"اقسم بالله مكنتس اعرف حاجة عن المقلب '.

ومنذ أيام طرح رامز، برومر البرنامج عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلاً، :"بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والستر والتيسير من الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر.

لو حلفت محدش هيصدقني ، اقسم بالله مكنتس اعرف حاجة عن كل اللي حصل ده والمقلب ده

ووقع عددًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام والرياضة، ضحايا لمقلب رامز جلال، مثل محمد الغيطي، خبيرة الأتيكيت أمينة شلباية.

ضحايا رامز جلال



وكشف البرومو أيضًا أبرز الضحايا في البرنامج ومنهم أحمد السقا، محمد رمضان، رضا عبد العال، إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، محمود كهربا، هنادي مهنا، مصطفى كامل، محمد فراج، مصطفى يونس، غادة إبراهيم، شيماء سيف، رنا رئيس، محمد ثروت، أحمد حاتم، أمير عيد، ميلا الزهراني.

