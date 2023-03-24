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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار غزيرة تضرب مدن دمياط في ثاني أيام رمضان

امطار غزيرة بدمياط
امطار غزيرة بدمياط

تشهد الآن مدن وقرى محافظة دمياط،  استمرار غزير لأمطار على كافه أنحاء البلاد، مع برودة شديدة في الطقس،  أدى ذلك لاتخاذ عدة إجراءات احترازية من قبل الجهات التنفيذية بالمحافظة. 
 

قامت الوحدات المحلية بمختلف أنحاء محافظة دمياط بالتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وإزالة آثارها بشوارع مدن وقرى المحافظة ، بعد تعرض المحافظة لموجه من الامطار الغزيرة.
جاء ذلك  تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتعامل الفورى مع سقوط الأمطار ورفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع. 

وعلى صعيد آخر أعلن حسام خليل رئيس جمعية الصياديين بعزبة البرج   منع مراكب الصيد الصغيرة من الخروج لرحلات الصيد خلال الأيام القادمة ، نتيجه لارتفاع الامواج وسرعه الرياض واحتمالية تعرض تلك المراكب للغرق.

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دمياط محافظ دمياط الجهات التنفيذية محافظة دمياط قرى المحافظة الوحدات المحلية منال عوض مياه الأمطار

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