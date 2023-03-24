أمطار غزيرة تضرب مدن دمياط في ثاني أيام رمضان

تشهد الآن مدن وقرى محافظة دمياط، استمرار غزير لأمطار على كافه أنحاء البلاد، مع برودة شديدة في الطقس، أدى ذلك لاتخاذ عدة إجراءات احترازية من قبل الجهات التنفيذية بالمحافظة.



قامت الوحدات المحلية بمختلف أنحاء محافظة دمياط بالتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وإزالة آثارها بشوارع مدن وقرى المحافظة ، بعد تعرض المحافظة لموجه من الامطار الغزيرة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتعامل الفورى مع سقوط الأمطار ورفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع.



وعلى صعيد آخر أعلن حسام خليل رئيس جمعية الصياديين بعزبة البرج منع مراكب الصيد الصغيرة من الخروج لرحلات الصيد خلال الأيام القادمة ، نتيجه لارتفاع الامواج وسرعه الرياض واحتمالية تعرض تلك المراكب للغرق.

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