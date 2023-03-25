بملابس ملفتة... طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرصت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت طليقة أحمد الفيشاوي في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بنطلون جمع بين درجات اللون الأزرق مع توب قصير للغاية باللون الأسود.

أنتعلت حذاء مسطح ولم تبالغ طليقة أحمد الفيشاوي في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت طليقة أحمد الفيشاوي على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.