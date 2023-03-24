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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عزومات رمضان.. هذه الأبراج تعشق التجمعات العائلية

هذه الأبراج تعشق
هذه الأبراج تعشق التجمعات العائلية

مع حلول شهر رمضان الكريم تكثر العزومات والولائم بين الأهل والأقارب وهي من أبرز طقوس شهر رمضان الكريم.

 

لا يوجد شيء مثل الوقت الذي يستعد فيه جميع أفراد الأسرة ويتجمعون لقضاء أمسية رائعة خلال شهر رمضان،  لتتذكر الذكريات والبهجة والضحك وأحيانًا تنشر بعض النكات، أن كل فرد من أفراد الأسرة فريد من نوعه وله شخصياته الغريبة الخاصة،  هذا ما يجعل كل عائلة مميزة للغاية، وبعضها له صدى واضح مع الأبراج الفلكية الإثني عشر.

 

أبراج تعشق التجمعات العائلية وعزومات رمضان

 

برج الحمل

 إنهم يدركون قيمة الأسرة وأن عائلتهم الرائعة ساهمت في كل ما هم عليه اليوم، يمكنك دائمًا الاعتماد على مواليد الحمل من عائلتك لأخذ الفرص نيابة عنك وإرشادك من خلال القرارات المهمة، إنهم بلا شك يقعون في فئة أولئك الذين يعتقدون أنه في حين أن الأصدقاء قد يأتون ويذهبون ، فإن العائلة لديهم أهم شئ.

برج الثور

يدور مواليد برج الثور حول رفاهية الحياة، إنهم يقدرون الحياة المنزلية المريحة والعلاقات القوية في حياتهم الشخصية، يعشق مواليد برج الثور عائلاتهم وسيبذلون جهودًا كبيرة لحمايتهم، برج الثور مكرس تمامًا لعائلاتهم لأنهم يستمتعون بعيش نمط الحياة معهم، سيتخذون خطوات هائلة لحماية أسرهم والعناية بها و يحرصون دوما على التجمعات العائلية.

-برج السرطان

يهتم السرطان بشدة بأسرهم ويسرعون في القيام بمهام تقديم الرعاية، السرطان هو علامة البروج الأكثر تركيزًا على العلاقات الأسرية وهو أيضًا أحد أكثر علاماته تعاطفًا، سيكون لديهم دائمًا اتصال وثيق مع عائلاتهم بغض النظر عن المكان الذي تأخذهم فيه الحياة، أحد أهدافهم الأساسية هو ضمان سلامة ورفاهية أحبائهم.

-برج الجدي

إنهم يعتنون بأفراد الأسرة الملتزمين برعاية أي شخص آخر،  إنهم يولون اهتمامًا وثيقًا لرفاهية الجميع،  يمكن الاعتماد عليهم،  سيستمتعون بتجمعات أسرة لأنها ستتيح لهم قضاء الوقت مع أطفالهم بطرق جديدة، الجدي لديه ارتباط قوي بعادات أسرته، لديهم إحساس عميق بالقرابة مع تاريخهم وجذورهم ، مما يجعلهم كرماء مع أسرهم.

 

رمضان شهر رمضان الكريم أبراج تعشق التجمعات العائلية برج الحمل برج الثور -برج السرطان

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عزومات رمضان.. هذه الأبراج تعشق التجمعات العائلية

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عزومات رمضان.. هذه الأبراج تعشق التجمعات العائلية

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