بتسريحة شعر غريبة.. شاهد|جويل مردينيان بإطلالة رمضانية لافتة

شاركت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي عبر "إنستجرام"، وظهرت جويل مردينيان بإطلالة رمضانية ساحرة و جذابة تبرز اناقتها.

تفاصيل إطلالة جويل مردينيان

وظهرت جويل مردينيان وهي عباءة واسعة وطويلة باللون اللبني اللامع بأكمام طويلة، ومزينة ببعض الشراشيب باللون الأبيض من نهايات الأكتاف، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وقامت جويل مردينيان، بترك خصلات شعرها الذهبية منسدلة بتسريحة انسيابية ناعمة مع رفع جزء من الشعر إلى الاعلى وعمله على شكل فيونكة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

جويل مردينيان

واختارت جويل مردينيان بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكارا والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية وكحل باللون الاسود.

جويل مردينيان





وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسوارات، حيث اختارت قرطين وخواتم وقلادة واساور باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.