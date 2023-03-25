عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتسريحة شعر غريبة.. شاهد|جويل مردينيان بإطلالة رمضانية لافتة

جويل مردينيان
جويل مردينيان

شاركت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان صورة جديدة لها مع متابعيها عبر  حسابها الرسمي عبر "إنستجرام"، وظهرت جويل مردينيان بإطلالة رمضانية ساحرة و جذابة تبرز اناقتها.

 

تفاصيل إطلالة جويل مردينيان

 

وظهرت جويل مردينيان وهي عباءة واسعة وطويلة باللون اللبني اللامع بأكمام طويلة، ومزينة ببعض الشراشيب باللون الأبيض من نهايات الأكتاف، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها. 

 

اللون البنفسجي يسيطر.. إطلالات دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في الإعلان

رقم صادم.. سعر فستان رانيا يوسف في برنامج حبر سري

 

وقامت جويل مردينيان، بترك خصلات شعرها الذهبية منسدلة بتسريحة انسيابية ناعمة مع رفع جزء من الشعر إلى الاعلى وعمله على شكل فيونكة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

 

جويل مردينيان

 

واختارت جويل مردينيان بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكارا والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية وكحل باللون الاسود.

 

جويل مردينيان



وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسوارات، حيث اختارت قرطين وخواتم وقلادة واساور باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

جويل جويل مردينيان إطلالة جويل مردينيان تفاصيل إطلالة جويل مردينيان إطلالات جويل مردينيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا مرة واحدة|هزة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن ثالث أيام رمضان

كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

نزلت 25 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن لأول مرة منذ شهور

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

هبوط الذهب 110 جنيهات.. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25 - 3 - 2023

مفاجأة عن رحيل لاعب الأهلي لـ الدوري الإنجليزي

موضوعات متعلقة

تتخطى 50 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة الفنانة اللبنانية رزان جمال

سعر صادم لجاكيت وشال غادة عبدالرازق من برومو مسلسلها الرمضاني

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان درة ذات الأكمام الشفافة

مرصع بكريستالات.. أحلام تجري تعديلا لإطلالتها بالحلقة الأخيرة من برنامج سعودي أيدول

ترشيحاتنا

الصحة: إنتاج 100 مليون جرعة لقاح سنويًا بالتعاون بين فاكسيرا وسيرم الهندية

بتوقيت القاهرة.. موعد إياب المنتخب الأولمبي وزامبيا والقناة الناقلة حصريا

دعاء المطر فى رمضان.. يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

ملبس المماليك أديداس.. انتقادات لـ خالد يوسف بسبب مسلسل سره الباتع

معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي بكأس الرابطة

اعترافات رانيا يوسف: اتجوزت اضطراري من هذا الرجل.. وعارفة مين حطلي حشيش في العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البلح في رمضان.. معلوت ووصفات لا تعرفها من قبل

بتسريحة شعر غريبة.. شاهد|جويل مردينيان بإطلالة رمضانية لافتة

بفستان محتشم| شاهد الملكة رانيا تستعرض أناقتها في رمضان

نصائح طبية لاستغلال شهر رمضان للإقلاع عن التدخين

فيديو

غادة عادل تكشف المستور.. ابني لامني بسبب مشهد ولاد رزق وطليقي لو اتجوز هفرحله «فيديوجراف»

34 زلزالا تضرب دولة عربية.. وكارثة جديدة في تركيا | فيديو

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

زكاة الفطر 2023.. اعرف قيمتها ولمن تعطى| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ