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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم صادم.. سعر فستان رانيا يوسف في برنامج حبر سري

صدى البلد

ظهرت النجمة رانيا يوسف بإطلالة جذابة وساحرة، وذلك خلال استضافتها في أولى حلقات برنامج حبر سري، في موسم شهر رمضان 2023.

سعر فستان رانيا يوسف في برنامج حبر سري

واختارت رانيا يوسف فستانا باللون الأسود، مجسم، وبلا أكمام، وبتصميم مميز من الأكتاف، والفستان صنع بطريقة تزيد من طوله، ولكن بخامة تشف الجسم، كما انتعلت الفنانة حذاء باللون الفضي اللامع. 

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فستان رانيا يوسف من تصميم العلامة التجارية Sandro، ويصل سعره إلى 323.67 دولار، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري.

رانيا يوسف

وتركت رانيا يوسف خصلات شعرها الأسود منسدلة عبر كتفيها وظهرها، بتسريحة إنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

رانيا يوسف

واختارت رانيا يوسف بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فاختارت أحمر شفاه باللون الكمشيري، مع الكحل الأسود، والآي لاينر والماسكرا والآي شادو، بألوان ترابية ناعمة، على طريقة السموكي، مع طلاء الأظافر باللون النبيتي. 

رانيا يوسف

وأكملت رانيا يوسف إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة؛ حيث اختارت ساعة يد باللون الأسود، مع أسورة وقرطين ناعمين باللون الفضي اللامع. 

رانيا يوسف
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