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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة .. ضبط 9 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن

تموين البحيرة ..
تموين البحيرة .. ضبط 9 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن

 قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بالمديرية بحملة على المخابز بمركزى الدلنجات وايتاى البارود أسفرت عن ضبط 9 مخابز قامو بانتاج خبز ناقص الوزن و تحرير 26 محضر متنوع فى مجال المخابز وذلك على النحو التالى:_

ضبط 9 مخابز قامو بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد ومخبز اخر قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و ضبط مخبز قام بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق او وجود عذر قهرى وجارى مراجعة وجود مبيعات وهمية له من عدمه

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تحرير محضر لأحد المخابز لعدم تمكين الحملة من إستكمال أعمالها على الوجه الأكمل وتم تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر و تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك و  تحرير 7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.
 
وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

وياتي ذلك  إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة على المخابز والاسواق ومواجهه مافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء  لضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

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