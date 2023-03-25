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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سيناريست من عائلة يهودية تحتفل برمضان: شهر النوايا الطيبة

سيناريست من عائلة
سيناريست من عائلة يهودية تحتفل برمضان: شهر النوايا الطيبة

نشرت السيناريست الشهيرة «جميما غولدسميث» المعروفة شعبياً باسم جميما خان تغريدة لطيفة تحتفل فيها بقدوم شهر رمضان في باكستان.

جميما كاتبة سيناريو وتليفزيون وأفلام وثائقية إنجليزية، ومؤسس Instinct Productions، وهي شركة إنتاج تلفزيوني ناجحة.

وبرغم أنها تنحدر من عائلة يهودية كبيرة ووالدها السير «جيمس جولدسميث» إلا أن جميما عرفت دائمًا بحبها لـ باكستان، وقد انتقلت إلى تويتر للتعبير عن حبها للبلاد خاصة في شهر رمضان الذي وصفته بـ "شهر النوايا الطيبة".

استحوذت تغريدة جميما على إعجاب رواد مواقع التواصل، بعدما أعربت عن حبها لشهر رمضان الفضيل.

ومضت جميما في شرحها أن رمضان ليس شهر صيام فقط، بل هو شهر نوايا طيبة، والامتناع عن الثرثرة، الشتائم، التفاخر والكذب.

لفتت الى اهمية التأمل والصدقة والرحمة والمغفرة خلال هذا الشهر، مضيفة إلى أنه حان وقت الاجتماع مع العائلة وارتداء الجلابية. 

جميما جميما جولدسميث باكستان رمضان يهودية

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