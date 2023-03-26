ميدو: تعيين رئيس وزراء سابق رئيسا لاتحاد الكرة بالسويد يؤكد أهمية المنصب

قال أحمد حسام ميدو، إن تعيين فريدريك راينفيلدت رئيسا للاتحاد السويدي لكرة القدم، يعكس مدى أهمية هذا المنصب على مستوى العالم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم الذي تم تعيينه هو فريدريك راينفيلدت، والذي كان يتولى رئاسة وزراء السويد من 2006 حتى 2014"



وأضاف: "هذا الخبر يؤكد أهمية منصب رئيس اتحاد الكرة بالنسبة للعالم كله، وهذا يُظهر ما نفكر به، وبماذا يفكر العالم".



واختتم: "هذا الخبر يؤكد أهمية كرة القدم في العالم كله، وأهمية منصب رئيس اتحاد الكرة".