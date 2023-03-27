ظاهرة جوية ليلا .. تحذير من الأرصاد للمواطنين

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد من موجة عدم استقرار في الأحوال الجوية.

تذبذب درجات الحرارة



كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ، اليوم ، الاثنين، قائلة :" مازال هناك حالة من التذبذب الكبيرة في درجات الحرارة بين النهار والليل ، ناصحة المواطنين بعدم الانخداع بالدفء ، خلال فترة النهار ، وتغيير نوعية الملابس ، منوهة أنه مازال هناك انخفاضات متوقعة في الطقس مع نهاية الأسبوع .

وتابعت " غانم " في تصريحات تليفزيونية، أن هناك مرتفعا جويا تتأثر به البلاد اليوم على سطح الأرض ، فضلا عن منخفض جوي في طبقات الجو العليا ، مما يكون سبب لاعتدال الطقس ، وتسجل العظمى على القاهرة اليوم 23 درجة مئوية .

وأوضحت ، أن طقس اليوم ربيعي دافئ ، خلال فترة النهار ، ومائل للحرارة على جنوب البلاد ، وشمال ، وجنوب الصعيد ، وبارد على أغلب أنحاء الجمهورية ليلا .

وحذرت من تكون الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة ، ناصحة بتوخي الحذر عند القيادة على الطرق السريعة ، مشيرة إلى أن هناك ارتفاع طفيف في درجة الحرارة العظمى غدا ، وتسجل العظمى 26 مئوية .

حالة الطقس غدا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الغربية حار جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الاثنين - أنه من المتوقع أن تتكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



وأضافت أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا



العظمى الصغرى

القاهرة 26 15

العاصمة الإدارية 26 14

6 أكتوبر 27 14

بنهــــا 26 15

دمنهور 26 14

كاترين 19 07

الطور 27 17

طابا 22 14

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 24 14

العلمين الجديدة 24 14

مطروح 23 13

السلوم 23 12

سيوة 30 11

رأس غارب 24 15

الغردقة 29 17

رأس حدربة 25 17

الفيوم 27 13

بني سويف 28 12

المنيا 29 10

أسيوط 29 12

سوهاج 30 13

قنا 31 14

إرشادات القيادة في الأمطار



1- تأكد من سلامة مساحات الزجاج الامامية والخلفية.

2- الالتزام بالسير في الحارة الوسطى من الطريق والابتعاد عن حواف الطرق.

3- تأكد من سلامة الفرامل بعد السير في منطقة مليئة بالمياه.

4- استخدم مصابيح بإضاءة منخفضة للتنبيه.

5- تقليل السرعة يزيد من مقدار التحكم في السيارة.

6- التأكد من صلاحية الإطارات.

7- احذر أخطاء الآخرين.

8- إزالة طبقات الضباب باستمرار من على الزجاج اثناء السير داخليا باستخدام قطعة قماش

9- الابتعاد عن أي شيء يشتت من انتباههم اثناء القيادة مثل الهاتف المحمول

10- تجنب السير في المناطق المنخفضة والتي من الممكن أن تغمر بالمياه .

