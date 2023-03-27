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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد توجه تنويها مهما للمواطنين عن حالة الطقس.. شاهد

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية عن حالة الطقس ، اليوم ، الاثنين .

وقالت الدكتورة منار غانم ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، مازال هناك حالة من التذبذب الكبيرة في درجات الحرارة بين النهار والليل ، ناصحة المواطنين بعدم الانخداع بالدفء ، خلال فترة النهار ، وتغير نوعية الملابس ، منوهة أنه مازال هناك انخفاضات متوقعة في الطقس مع نهاية الأسبوع .

وتابعت " غانم " ، أن هناك مرتفعا جويا تتأثر به البلاد اليوم على سطح الأرض ، فضلا عن منخفض جوي في طبقات الجو العليا ، مما يكون سبب لاعتدال الطقس ، وتسجل العظمى على القاهرة اليوم 23 درجة مئوية .

وأوضحت ، أن طقس اليوم ربيعي دافئ ، خلال فترة النهار ، ومائل للحرارة على جنوب البلاد ، وشمال ، وجنوب الصعيد ، وبارد على أغلب أنحاء الجمهورية ليلا .

وحذرت من تكون الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة ، ناصحة بتوخي الحذر عند القيادة على الطرق السريعة ، مشيرة إلى أن هناك ارتفاع طفيف في درجة الحرارة العظمى غدا ، وتسجل العظمى 26 مئوية . 

الأرصاد الدكتورة منار غانم برنامج صباح الخير يا مصر توك شو درجات الحرارة

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