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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسلحة نارية وعصيان خشب| تأجيل محاكمة 8 متهمين في جريمة بالخصوص

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد تأجيل محاكمة 8 متهمين بينهم ربة منزل، لاتهامهم بقتل شخص، والشروع في قتل 3 آخرين باستخدام أسلحة نارية بندقية وفرد خرطوش وأدوات زجاجات مولوتوف وعصا خشبية" بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية لجلسة اليوم الأول من دور شهر مايو المقبل لسماع شهود الإثبات ومرافعة دفاع المتهمين.

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 793 لسنة 2020 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3070 لسنة 2020 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "شعبان إ أ"، 29 سنة - عامل (هارب)، و"ناصر ع أ"، 29 سنة، عامل، محبوس، و"محمد ل ع"، 40 سنة عامل محبوس و"محمد م إ" 25 سنة عامل محبوس، و"عبد الرحمن م أ"، 43 سنة عامل محبوس و"حسين م أ" 33 سنة عامل محبوس و"سید م أ"، 50 سنة عامل محبوس، و"سيدة م أ"، 38 سنة، ربة منزل، مخلي سبيلها لأنهم قتلوا المجنى عليه "رمضان ناصر محمد يوسف"، عمداً مع سبق الإصرار.


وتابع أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش"، وأدوات "زجاجات مولوتوف، عصا خشبية"، موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجده، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتله على النحو المبين بالتحقيقات.


وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجنايات أخري تلتها وهى أنه بذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرعوا في قتل المجنى عليهم "ناصر محمد يوسف، وسناء محمد يوسف، وسيف محمود عثمان"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وأدوات المار ذكرها، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجدهم وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابل من الأعيرة النارية محدثين إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، والتي كادت أن تؤدى بحياتهم قاصدين قتلهم، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.


واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين وضعوا النيران عمداً في مبانٍ (عقار) المبين وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليه "ناصر محمد يوسف"، بأن قاموا بإلقاء أداة (زجاجات مولوتوف)، تحوي مادة معجلة للاشتعال بعد أن أوصلوها بمصدر حرارى سريع ذو لهب فأتت النيران على بعض من المبني أدى إلى احتراقه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة "بندقية وفرد خرطوش"، بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.


واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين استعرضوا القوة واستخدموا العنف والتهديد قبل المجنى عليهم "ناصر محمد يوسف، محمد ناصر محمد يوسف، سناء ناصر محمد يوسف، سيف محمود عثمان"، بأن أشهروا بوجههم أسلحة نارية وأدوات، مطلقين صوبهم عدة أعيرة نارية قاصدين ترويعهم وتخويفهم وفرض سطوتهم عليهم، وكان من شأن فعلهم إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر، على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أدوات "زجاجات مولوتوف، عصا خشبية"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، كما أتلفوا عمداً مبانٍ المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "ناصر محمد يوسف"، والتي ترتب عليها ضرراً مالياً جاوزت قيمته خمسون جنيها مصريا على النحو المبين بالتحقيقات، وأطلقوا أعيرة نارية من أسلحة نارية داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.

متهمين القليوبية محافظة القليوبية اسلحة نارية شبرا الخيمة تأجيل محاكمة تقرير الصفة التشريحية

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