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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال يناير و فبراير

صدى البلد

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء في الصين اليوم الإثنين، أن أرباح الشركات الصناعية الصينية الكبرى بلغت 88.72 مليار يوان “12.9 مليار دولار”، وانخفضت بنسبة 22.9 في المائة على أساس سنوي، في أول شهرين من عام 2023.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إنّ الطلب في السوق لم يتعاف تمامًا، على الرغم من أن الإنتاج الصناعي شهد انتعاشًا.

وأظهرت البيانات أن إيرادات الشركات الصناعية الكبرى انخفضت بنسبة 1.3٪ على أساس سنوي.

وأضاف مكتب الإحصاء الصيني أن الانخفاض في الإيرادات كان أكبر من انخفاض التكاليف، مما أثر على أرباح الشركات الإجمالية كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير، بسبب القاعدة المرتفعة لنفس الفترة من العام الماضي، مما زاد من الضغط على أرباح الشركات.

ومع استمرار تعافي الإنتاج الصناعي، قالت الحكومة إن الطلب على الكهرباء زاد، ودفع أرباح صناعة الكهرباء إلى الارتفاع بنسبة 53.1 في المائة، واستمر في اتجاه النمو السريع. وقال مكتب الإحصاء إنه مع عودة ترتيب الإنتاج والحياة إلى طبيعتها، ستتعافى أرباح المؤسسات الصناعية تدريجيا.

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