ابن ملك بريطانيا.. الأمير هاري أمام القضاء لهذا السبب

مثّل الأمير هاري نجل ملك بريطانيا تشارلز، أمام المحكمة العليا، اليوم، ضمن اجراءات قانونية في قضية بدءها قبل أشهر وتتعلق بنتهاك خصوصيته.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ياتي ظهور الأمير هاري اليوم أمام القضاء بسبب قضية مقاضاة “اسوشيتد نيوز بيبر” المسئولة عن نشر صحيفة “ذا ديلي ميل” البريطانية، بسبب التنصت على الهاتف وانتهاكات خصوصية أخرى.

وشوهد الدوق في المحكمة العليا صباح الاثنين، بينما وصل المغني إلتون جون ، الذي يشارك أيضًا في الإجراءات القانونية، لكن وصف الناشر هذه القضية بأنها للتشويه.

وكان هاري وإلتون، والممثلتان سادي فروست وليز هيرلي من بين الأفراد الذين يزعمون أن الشركة تجمع معلومات غير قانونية عن المشاهير.

وستنظر جلسة استماع أولية للمحكمة العليا في لندن تستمر أربعة أيام، وبدأت يوم الاثنين ، في الحجج القانونية وسيقرر القاضي ما إذا كانت القضية ستستمر.

وبحسب تحليلات بعض الصحف البريطانية، سينظر الكثيرون إلى ظهور الأمير هاري على أنه علامة على قوته في التعامل مع خصوصيته وتصميمه فيما يتعلق بالإجراءات القانونية.

لماذا ظهر الأمير هاري في المحكمة؟

ومن بين المشاركين الآخرين في الدعوى القانونية ، ديفيد فورنيش ، زوج إلتون ، والبارونة دورين لورانس ، والدة ستيفن لورانس ، الذي قُتل في هجوم عنصري عام 1993.

أطلقت المجموعة الدعوى القانونية العام الماضي بعد أن علمت من خلال بعض الأدلة على أنهم كانوا ضحايا لنشاط إجرامي وانتهاكات للخصوصية.