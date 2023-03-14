رغم دعوته.. العائلة المالكة ترفض حضور الأمير هاري حفل تتويج الملك تشارلز

رغم دعوة الأمير هاري وميجان ماركل بشكل رسمي لحضور حفل تتويج الملك تشارلز، إلا أن الزوجين المنشقين غير مرحب بهما من قبل أفراد العائلة المالكة، حتى أنه تقرر مكان إقامتهما في مكان بعيد عنهم؛ حال حضورهما الحفل.

وأوضح مصدر ملكي أنه من المقرر أن يحصل الأمير هاري وميجان ماركل على استقبال بارد من بعض أقارب العائلة المالكة في تتويج الملك تشارلز في مايو المقبل.

ومع بقاء أقل من شهرين حتى تتويج الملك تشارلز الثالث في وستمنستر أبي؛ لم يؤكد هاري وميغان ما إذا كانا سيحضران الحفل أم لا، لكن إذا ذهبا؛ فقد لا يكون ذلك استقبالًا حارًا لهما، وفقًا لمصدر عائلي، يدعي أن العديد من كبار أفراد العائلة المالكة لا يريدون الاختلاط بهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال المصدر لصحيفة "ديلي ميل": "سيتعامل معهم الكثير من الأقارب بالبرودة" وأشار المصدر إلى أن الأمير بنسبة كبيرة سيقيم مع عائلته في أيسلندا.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الدكتور إد أوينز ، المؤرخ الملكي والمعلق والمؤلف ، إن موظفي القصر سينظمون التتويج بطريقة حذرة للغاية لتجنب أي لحظات محرجة إذا فعل الزوجان ذلك.