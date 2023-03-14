نفسي أشوف القرآن.. أمنية مؤثرة من طفل كفيف| فيديو

للأطفال أحلام بريئة تشبه قلوبهم النقية، فكان كل ما يحلم به طفل فقد بصره في صغره أن يرى القرآن الكريم بـ عينيه ويشبع بصره بـ حروف الآيات القرأنية.

في مقطع فيديو مؤثر ظهر طفل خليجي وقد انطفاء نور عينيه، وهو يتلو أمنياته وأحلامه بابتسامة صافية، ليأثر بإجابته في نفوس كل من يشاهده رغبة في أن يرد الله إليه بصره.

يوضح الفيديو المتداول على "تويتر" الطفل الكفيف ويسأله شخص ما عن أمنيته في الحياة، حيث وجه إلى الطفل سؤال :" إذا أعطاك فرصة واحدة في الحياة إنك تشوف شو بدك تشوف بهذه المرة الواحدة؟"

ليجيبه الطفل :"أشوف كيف القرآن يتكتب، يعني أشوف كيف القرآن مكتوب بـ المصحف، أقرا القرآن من المصحف وأشوف كيف كده الحركات والتجويد، والأحكام".

ثوان معدودة لم تتخط الدقيقة حازت على الأآلاف المشاهدات والتعليقات التي تتمنى للطفل الشفاء العاجل ويرد إليه بصره لتتحقق أمنيته.