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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

خبير يطلق تحذيرا عاجلا.. قارة إفريقيا ستنقسم إلى نصفين لهذا السبب

صدى البلد

أطلق خبير إفريقي تحذيرات من إمكانية انشطار القارة إلى نصفين بسبب محيط سيظهر في المستقبل.

وقال الأستاذ بقسم الجيولوجيا في كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة نيروبي، إدوين ديندي، إن قارة أفريقيا ستنشطر إلى جزئين بفعل محيط سيظهر في المستقبل.

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وأضاف ديندي لإذاعة "kbc" الكينية أن هناك احتمالية لتكون محيط جديد في أفريقيا على طول الذراع الشرقي للوادي المتصدع الأفريقي، وهو ما تظهره العديد من الزلازل التي تحدث حول تلك المنطقة، ومع ذلك، قد يستغرق ظهور هذا المحيط وقتا طويلا ربما ملايين السنين".

وتابع أن الصفائح التكتونية في حالة حركة، حيث يقع بعضها تحت البعض، بينما يصطدم البعض الآخر ويمزقون بعضهم البعض، وأدت هذه الحركة إلى تشكيل القارات المختلفة التي نعرفها اليوم، أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا.

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يذكر أن الوادي المتصدع في شرق أفريقيا والمعروف أيضا باسم الوادي المتصدع الأفرو عربي، هو أحد أكبر الصدوع على سطح الأرض، ويمتد من الأردن في جنوب غرب آسيا عبر شرق أفريقيا إلى موزمبيق، ويبلغ طوله حوالي 6400 كيلومتر ويتراوح عرضه بين 48 و64 كيلومترا.

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