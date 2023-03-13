يظهر به في حفل الأوسكار 2023.. ما المرض الذي يخفيه مورجان فريمان بـ قفازه الأسود؟

لفت النجم العالمي مورجان فريمان الأنظار بـ قفاز ساتان أسود على يده أثناء تقديمه في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023، ليثير التساؤل حول القفاز الذي يرتديه بعد 15 عاما من إصابته بجروح خطيرة في حادث سيارة.

بدأ مورجان فريمان أنيقا كما كان دائما في بدلة سوداء، ولكن جذب القفاز الساتان الذي يرتديه الانتباه لكل من يشاهده، فما يخفيه النجم العالمي



أصيب فريمان في عام 2008 بعد أن انقلبت سيارته عدة مرات على طريق ميسيسيبي السريع، وعلى الرغم من وعد الأطباء بتحسنها بحلول عام 2011، لا تزال اليد اليسرى للممثل غير متحركة "مشلولة".





ويعود إصابته بالشلل بسبب تلف الأعصاب الشديد الذي عانى منه في حادث عام 2008، وعليه ارتداء قفاز الضغط للحفاظ على تدفق الدم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.