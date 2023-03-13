خس النص.. أمريكي يخسر 165 كيلوجرام من وزنه بالدايت| ما قصته؟

"قنبلة موقوتة" صعقت تلك الجملة شاب أمريكي لتدفعه لخسارة كيلوجرامات من جسده السمين، فقد كان الشاب نيكولاس كرافت يزن حوالي 294 كيلوجرام ليصبح وزنه الحالي 129 كيلوجرام.





قبل ٤ سنوات قرر نيكولاس البالغ من العمر ٤٢ عامًا أن يتبع حمية غذائية تبعده عن الوجبات السريعة والخبز والازر ليتناول الخضراوات والفاكهة والبروتين إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية، دون أن يستعين ب جراحية أو الحصول على أدوية.





وبعد السنوات الأربعة نجح الشاب الذي يعيش في مدينة ميسيسيبي الأمريكية في إنقاص وزنه إلى ١٢٩ كيلوجرام أي خسر من وزنه حوالي 165 كجم، بحسب ما نشرت صحيفة"ديلي ميل" البريطانية.









كان كرافت قد قطع على نفسه وعد لـ جدته بفقدان الوزن، لينجح بالفعل في انقاض وزنه مع استمراره في العمل نحو وزنه المستهدف.





قال لفوكس نيوز عن فقدان وزنه المذهل: "أردت أن أعيش لفترة أطول"، فقد كان طبيبه ينذره من قبل بأنه قنبلة موقوتة ومن الممكن أن يموتفي أي وقت.



