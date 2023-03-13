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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بمناسبة شهر رمضان.. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

صدى البلد

أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم الذي يستعد له المسلمون بالطاعات ومحاولة التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وكذلك الإحسان إلى الآخرين والعفو عند المقدرة، وكان العفو هو مقدرة تاجر عراقي اسقط ديون زبائنه.
 

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عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تناقلت قصة تاجر عراقي أحرق دفتر ديون زبائنه ليعتبر بهذه الخطوة أن أمواله قد ردت إليه.

تظهر الصور المتداول من قبل نشطاء السوشيال ميديا، رجل بالعراق وهو يجلس بأحد شوارع مدينة الموصل ويمسك بدفتر الديون ويشعل به النيران.


 

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وبينما هو يحرق دفتر الديون يبتسم الرجل لكونه نجح في أن يحمل عبئًا عن كاهل المديونون له، ويسقط عنهم ديونهم.


وحاز تصرف هذا الرجل على إعجاب الكثيرين، وعلق البعض بقول:" والعافين عن الناس".

رمضان الله تاجر عراقي

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