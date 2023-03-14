سيول شديدة تدمر نزهة عائلية في السعودية| فيديو

جاءت السيول هادمة لـ اللذات ومفرقة للجماعات، فقد أفسد جريان المياه الشديدة نزهة عائلية في المملكة العربية السعودية.

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سيل مياه شديد يزيل كل ما يعيق طريقه بقوة من أواني وموقد نار وغيرها من الأغراض.

وأوضحت لقطات الفيديو الذي حصد على الألاف المشاهدات كيف أطاحت السيول بـ نزهة عائلية، فقد كانت تقضي عائلة أوقات لطيفة على البر عندما جاءت السيول.

كانت العائلة تجلس في منطقة يابسة وتفرش السجاد والطعام على الموقد، وبينما كانوا مستمتعين بوقتهم جاءت السيول لتجري أفراد العائلة كل يحمل ما يستطيع حمله وإنقاذه.

فهناك من هرع لحمل أواني الطعام من فوق الموقد، وآخرون يحاولون أن يجمعوا الأطباق والأغراض التي بعثرتها السيول يمينًا ويسارًا.