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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إخفاء الصفحة الرسمية لابن الأمير هاري من موقع العائلة المالكة

الامير هاري وزوجته
الامير هاري وزوجته ميجان وابنهما

في موقف يكشف غضب العائلة المالكة على الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، اختفى الملف الشخصي للأمير ألاشي الابن الأكبر لهاري، من موقع قصر باكنجهام، بعد أسابيع من تحديثه.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تعرض صفحة الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات الآن رسالة خطأ تقول "تعذر العثور على الصفحة المطلوبة" عندما يحاول الناس النقر عليها ، تأتي هذه التطورات بعد أسابيع فقط من تحديث القصر لموقعه الخاص، ليعكس هذا الأمر غضب العائلة المالكة من الأمير هاري وعائلته  عبر إخفاء اللقب الملكي الرسمي لطفله الأمير آرتشي.

اخفوا صفحته من الموقع

وقال متحدث باسم الأمير هاري وزوجته في ذلك الوقت: "إن ألقاب الأطفال هي حق مكتسب منذ أن أصبح جدهم ملكًا، وتمت تسوية هذه المسألة لبعض الوقت بالتوافق مع قصر باكنغهام.

. إخفاء الصفحة الرسمية لابن الأمير هاري من موقع العائلة المالكة 

وبعد إصدار البيان، أكد القصر على الألقاب وسيتم تحديث خط الخلافة "في الوقت المناسب" مع إدخال التعديلات في اليوم التالي.

وأشارت مصادر قريبة من  الأمير هاري وزوجته ميجان  إلى أنهما يشعران  بالإحباط لأن قصر باكنغهام فشل في التعرف على ألقاب أرشي وليليبت على الفور بعد وفاة الملكة في سبتمبر 2022.

العائلة المالكة الامير هاري ميجان ماركل

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