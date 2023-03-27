منتخب فرنسا يهزم إيرلندا 1-0 في تصفيات يورو 2024

انتصر منتخب فرنسا على مضيفه إيرلندا بهدف دون مقابل، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

بنجامين بافارد سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50، بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، ليحقق منتخب فرنسا الانتصار خارج الديار.

وبذلك الفوز، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية من التصفيات، فيما توقف رصيد إيرلندا عند صفر نقطة في المركز الرابع.

تشكيل فرنسا

وضم تشكيل فرنسا كلا من:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: بنجامين بافارد - إبراهيما كوناتي - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - أنطوان جريزمان - أدريان رابيو

خط الهجوم: راندال كولو مواني - كيليان مبابي - أوليفيه جيرو

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب فرنسا قد انتصر في الجولة الأولى على هولندا بأربعة أهداف دون مقابل.