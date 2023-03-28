أحمد موسى ناعيا اللواء أبو الوفا رشوان: كان مخلصا وأمينا.. فيديو

نعى الإعلامي أحمد موسى، وفاة اللواء أبو الوفا رشوان، السكرتير الخاص بالرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلا: "خالص العزاء".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "هذا الرجل كان السكرتير الخاص بالرئيس مبارك".



وأشار: "كنا نتحدث قبل الشهر الفضيل ووفاته صدمة، وفاة هذا الرجل، ربنا يرحمه ويحسن إليه وخالص العزءا لأسرته ولكل محبيه في مصر وداخل مصر".



وأوضح: "كان أحد الأبطال شارك في نصر أكتوبر العظيم"، مشيرا: "اللواء أبو الوفا قدم خدمات كبيرة وعظيمة طوال حياته وأعرف منها الكثير"، مؤكدا: "كان مخلصا وأمينا ومسئولا".