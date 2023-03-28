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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تحت القصف.. تحذير عاجل من عمدة كييف للمواطنين

صدى البلد

أعلن عمدة كييف اليوم الثلاثاء عن وقوع انفجارين في العاصمة الأوكرانية. حيث أكدت القوات الجوية الأوكرانية، أن هناك هجوم بطائرات مسيرة روسية يستهدف مدنا أوكرانية من بينها العاصمة كييف.

ونصحت السلطات الأوكرانية السكان البقاء في الملاجئ، خوفا من تعرضهم للخطر.

ويتزامن القصف الروسي لأوكرانيا في الوقت الذي وصلت فيه دبابات ليوبارد 2 من ألمانيا إلى أوكرانيا، في تطورٍ جديد، يشير إلى عزم ألمانيا على مواصلة دعمها للأوكران ضد الروس.

وذكرت المجلة إن دبابات ليوبارد الألمانية وصلت إلى أوكرانيا، بعد حوالي شهرين من قرار الحكومة الألمانية توريد دبابات قتالية ثقيلة إلى ألمانيا.

وتطالب أوكرانيا دول أوروبا، بتزويدها بشكل مستمر بالآليات الثقيلة الحديثة، لمواجهة روسيا في حرب تعدت عامها الأول، منذ شهر فبراير الماضي 2023.

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