لن نسكت.. أشرف زكي يعلن التقدم ببلاغ للنائب العام ضد مهاجمي مسلسل الإمام

أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن زوجته الفنانة روجينا تقدم دورا هاما في مسلسل ستهم، مضيفا أن صورتها الأخيرة في المسلسل معبرة عن الشخصية بشكل كبير.



وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الإثنين، “أننا لن نسكت ضد أي حد يتطاول على الفن ورموزه، وبالفعل تم تقديم بلاغ للنائب العام ضد مهاجمي مسلسل رسالة الإمام”.

وفي السياق ذاته أشار الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى أن النقد شيء عادي، ولكن الإهانة والسباب والقذف أمر مرفوض.

