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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لن نسكت.. أشرف زكي يعلن التقدم ببلاغ للنائب العام ضد مهاجمي مسلسل الإمام

الفنان أشرف زكي نقيب
الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن زوجته الفنانة روجينا تقدم دورا هاما في مسلسل ستهم، مضيفا أن صورتها الأخيرة في المسلسل معبرة عن الشخصية بشكل كبير.

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بلاغ للنائب العام..أشرف زكي يوجه رسالة شديدة اللهجة لمهاجمي الدراما المصرية..فيديو


وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الإثنين، “أننا لن نسكت ضد أي حد يتطاول على الفن ورموزه، وبالفعل تم تقديم بلاغ للنائب العام ضد مهاجمي مسلسل رسالة الإمام”.

 

وفي السياق ذاته أشار الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى أن النقد شيء عادي، ولكن الإهانة والسباب والقذف أمر مرفوض.
 

اشرف زكي المهن التمثيلية مسلسل ستهم مسلسل رسالة الإمام اخبار التوك شو

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