دعاء ليلة 6 من رمضان.. 9 كلمات تيسر حياتك وتجعل لك نصيبا فيما تحب

نشهد الآن آخر ساعة من ليلة السادس من شهر رمضان، حيث تنبهنا إلى سرعة مرور الشهر الكريم، والذي فيه تفتح السماء أبوابها لتستقبل الأدعية والتي تعود إلينا محملة بالخيرات والرحمات، ولعل الليلة تحمل بعضًا من طيب الشهر الكريم، لذا يعد دعاء ليلة 6 من رمضان هو أفضل العبادات في هذه الساعة الأخيرة من الليل ، كما أنه أحد أهم الأدعية المستجابة ، ومن ثم فإن دعاء ليلة 6 من رمضان هو فرصتك لفك الكرب وتوديع الفقر وما نحوها من منغصات الحياة الدنيا.

دعاء ليلة 6 من رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه ينبغي اغتنام نفحات وبركات ليلة السادس من رمضان، لأنها من الأزمنة المباركة التي حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على تحريها ، لذا ينبغي الحرص على دعاء ليلة 6 من رمضان ، حيث التجلي الإلهي، فضلاً عن أنه من أحب العبادات إلى الله- سبحانه وتعالى-.

وأوضحت “ الإفتاء” أنه لذا ينبغي اغتنام هذا الوقت المبارك ، واتباع هدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ليالي شهر رمضان الفضيل، ومن ثم فإن دعاء ليلة 6 من رمضان ومنه: «اللهم بشرني ويسر أموري واجعل لي فيما أحب نصيب».

دعاء ليلة 6 رمضان