دعاء ليلة 6 من رمضان.. 9 كلمات تيسر حياتك وتجعل لك نصيبا فيما تحب

نشهد الآن آخر ساعة من ليلة السادس من شهر رمضان، حيث تنبهنا إلى سرعة مرور الشهر الكريم، والذي فيه تفتح السماء أبوابها لتستقبل الأدعية والتي تعود إلينا محملة بالخيرات والرحمات، ولعل الليلة تحمل بعضًا من طيب الشهر الكريم، لذا يعد دعاء ليلة 6 من رمضان هو أفضل العبادات في هذه الساعة الأخيرة من الليل ، كما أنه أحد أهم الأدعية المستجابة ، ومن ثم فإن دعاء ليلة 6 من رمضان هو فرصتك لفك الكرب وتوديع الفقر وما نحوها من منغصات الحياة الدنيا.
دعاء ليلة 6 من رمضان
قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه ينبغي اغتنام نفحات وبركات ليلة السادس من رمضان، لأنها من الأزمنة المباركة التي حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على تحريها ، لذا ينبغي الحرص على دعاء ليلة 6 من رمضان ، حيث التجلي الإلهي، فضلاً عن أنه من أحب العبادات إلى الله- سبحانه وتعالى-.
وأوضحت “ الإفتاء” أنه لذا ينبغي اغتنام هذا الوقت المبارك ، واتباع هدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ليالي شهر رمضان الفضيل، ومن ثم فإن دعاء ليلة 6 من رمضان ومنه: «اللهم بشرني ويسر أموري واجعل لي فيما أحب نصيب».
دعاء ليلة 6 رمضان
- اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي.
- اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب.
- اللهم أنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين.
- اللهم افتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا الشهر أن يكون فتح لنا وخير وبركة.
- اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيرًا لي من ألف شهر.
- اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.
- اللهم اغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي.
- اللهم اجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي.
- اللّهم اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.
- اللهم اغفر لنا ما مضى ، واصلح لنا ما بقى ، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة.
- « اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب».
- « اللهم اغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك».
- ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻛﺘﺐ لنا ﺍﻟﻴﺴﺮ لا ﺍﻟﻌﺴﺮ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ لا الهم ، ﻭ ﺍﻟﺴَﻌﺎﺩﺓ لا الحزن، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ من كل مرض.
- اللّهم أَحسِن عاقِبتَنا في الأُمورِ كُلها وأجِرْنا من خِزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة يا حنَّان يا منَّان يا ذا الجلال والإكرام.
- اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.
- «اللهمَّ متعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا ».
- «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ».
- « اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».
- «اللَّهُمَّ اجْعَلْ لي في قَلْبِي نُورًا، وفي لِسَانِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ في نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لي نُورًا».
- «اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا».
- « اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد».
- « اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد».
- اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ مِنْ خَيْرٍ ما سألَكَ منْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما اسْتَعاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وأنْتَ المُسْتَعانُ وَعَلَيْكَ البَلاغُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ باللَّهِ.