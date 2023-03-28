دفنت في البقيع.. صور جنازة المعتمرة المصرية بعد وفاتها أمام الكعبة

وثقت صور متداولة، لحظة تشييع جثمان هبة مصطفى القباني، المعتمرة مصرية، من محافظة قنا، ودفنها في البقيع؛ بعد وفاتها داخل الحرم المكي إثر نوبة قلبية.

ذهبت هبة مصطفى القباني لمناجاة ربها وإرضائه، بأداء مناسكها، فأخذها إلى جواره، وتغمدها برحمته، حيث توفيت ابنة محافظة قنا في الحرم المكي، وصلى عليها ملايين المسلمين المعتمرين في شهر رمضان الكريم.

"حسن الخاتمة".. كلمتان يتمنى كل إنسان أن تكون نهايته وفقا لهما، ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قنا، المعتمرة هبة مصطفى القباني بعد وفاتها في الحرم المكي أثناء أداء مناسك العمرة.

ووفقًا للمتداول، فقد فارقت هبة مصطفى القباني، وهي أم لـ5 أبناء، الحياة؛ إثر إصابتها بنوبة قلبية في أثناء أداء مناسك العمرة.

وقد نعاها زوجها الدكتور عبد المنعم الخطيب، أستاذ الجراحة بكلية طب أسيوط، بثناء جَمّ وبكلمات مؤثرة، يودعها عبر “فيسبوك”، حيث كتب: "لله ما أخذ ولله ما أعطى، وبقلوب صابرة محتسبة، ودموع مدرارة، أنعى زوجتي، أم أولادي، توأم روحي، رفيقة دربي، زهرة فؤادي، حسنتي في الدنيا، وبسمتي، وقسمتي، وجليستي، وأنيستي، وأشهد الله، كانت نعم الزوجة الصالحة، البارة بأهلها وأهل زوجها، وكانت صوامة قوامة، وعزاؤنا أنها صعدت روحها إلى بارئها في الحرم المكي، في العمرة، وفي شهر رمضان، وهي صائمة".

وقد توجه أهالي مركز قفط في محافظة قنا بالمواساة لزوجها وأبنائها، داعين الله أن يتغمدها برحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

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