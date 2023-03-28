عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دفنت في البقيع.. صور جنازة المعتمرة المصرية بعد وفاتها أمام الكعبة

وفاة معتمرة مصرية
وفاة معتمرة مصرية أمام الكعبة

وثقت صور متداولة، لحظة تشييع جثمان هبة مصطفى القباني، المعتمرة مصرية، من محافظة قنا، ودفنها في البقيع؛ بعد وفاتها داخل الحرم المكي إثر نوبة قلبية.

ذهبت هبة مصطفى القباني لمناجاة ربها وإرضائه، بأداء مناسكها، فأخذها إلى جواره، وتغمدها برحمته، حيث توفيت ابنة محافظة قنا في الحرم المكي، وصلى عليها ملايين المسلمين المعتمرين في شهر رمضان الكريم.

"حسن الخاتمة".. كلمتان يتمنى كل إنسان أن تكون نهايته وفقا لهما، ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قنا، المعتمرة هبة مصطفى القباني بعد وفاتها في الحرم المكي أثناء أداء مناسك العمرة.

ووفقًا للمتداول، فقد فارقت هبة مصطفى القباني، وهي أم لـ5 أبناء، الحياة؛ إثر إصابتها بنوبة قلبية في أثناء أداء مناسك العمرة.

وقد نعاها زوجها الدكتور عبد المنعم الخطيب، أستاذ الجراحة بكلية طب أسيوط، بثناء جَمّ وبكلمات مؤثرة، يودعها عبر “فيسبوك”، حيث كتب: "لله ما أخذ ولله ما أعطى، وبقلوب صابرة محتسبة، ودموع مدرارة، أنعى زوجتي، أم أولادي، توأم روحي، رفيقة دربي، زهرة فؤادي، حسنتي في الدنيا، وبسمتي، وقسمتي، وجليستي، وأنيستي، وأشهد الله، كانت نعم الزوجة الصالحة، البارة بأهلها وأهل زوجها، وكانت صوامة قوامة، وعزاؤنا أنها صعدت روحها إلى بارئها في الحرم المكي، في العمرة، وفي شهر رمضان، وهي صائمة".

وقد توجه أهالي مركز قفط في محافظة قنا بالمواساة لزوجها وأبنائها، داعين الله أن يتغمدها برحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

FB_IMG_1679957485932
FB_IMG_1679957485932
FB_IMG_1679957483678
FB_IMG_1679957483678
FB_IMG_1679957482014
FB_IMG_1679957482014
FB_IMG_1679957478190
FB_IMG_1679957478190
FB_IMG_1679957480258
FB_IMG_1679957480258
FB_IMG_1679859941021
FB_IMG_1679859941021
معتمرة معتمرة مصرية وفاة معتمرة مصرية السعودية معتمرين السعودية في شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد .. اللحظات الأولى لحادث المعتمرين المروع في السعودية

تقلبات حادة..الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

السعودية.. الكشف عن جنسيات المعتمرين في الحادث المروري المروع | فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة| هل توقف العقوبات التلاعب بأسعار السجائر؟

مصرع العشرات في حادث مروري لمعتمرين في السعودية | فيديو

استدرجها من قنا إلى القاهرة.. طالبة تهرب من فضيحة الصور لعلاقة تنهي براءتها

قانوني يفجر مفاجأة: الحبس في دعاوى القائمة انتهى..والزوجة لن تشتكي إلا بعد الطلاق..تفاصيل

موضوعات متعلقة

بالطبلة والصليب.. شاهد أول مسحراتية مسيحية في رمضان

كادت تبتلعه.. لحظة نجاة عامل سفينة بأعجوبة من أمواج مرعبة| شاهد

ماغيرتش ملاية السرير طول حياتها.. إنجليزية تثير صدمة العالم

زغاريد في منزل مرتضى منصور بعد الإفراج عنه.. شاهد

ظهور أجسام غامضة مشتعلة في سماء فلوريدا |شاهد

حسن الخاتمة|وفاة معتمرة مصرية أمام الكعبة وزوجها ينعيها بكلمات مؤثرة

يحطم زجاج السيارات.. بلطجي يثير الرعب في شوارع بورسعيد

لحظة مؤثرة بين مراسلة أمريكية وابنها على الهواء.. فيديو

ترشيحاتنا

اغتنم وقت البرازخ .. 4 مواطن عظيم لإجابة الدعاء يغفل عنه الكثيرون

بمبالغ طائلة.. عرض أقدم كتاب مقدس عبري للبيع في مزاد علني| صور

بالأسماء.. الأقرب لقيادة الزمالك أمام المريخ السوداني

الحبس والغرامة فى انتظار مستخدم التلميحات الجنسية عبر الهاتف بقصد التحرش

دفنت في البقيع.. صور جنازة المعتمرة المصرية بعد وفاتها أمام الكعبة

بقوة 800 حصانا ..تعديل مميز لـ أستون مارتن DBX من MANSORY |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطبلة والصليب.. شاهد أول مسحراتية مسيحية في رمضان

رفع الأذان بمدينة أمريكية لأول مرة.. والسبب امرأة مصرية| تفاصيل

رمش العين المفرط.. الأسباب والعلاجات السريعة

لتعبر عن فرحتها.. إطلالات زوجة حسن شاكوش قبل سجدتها |شاهد

فيديو

نهاية مارس.. العالم الهولندي هوجربيتس يحذر من وقوع زلزال ويؤكد صحة توقعاته

نهي العمروسي: شوفت أحلي رقص بلدي فى السجن..وكانوا بيقولولي عنبر الاعدام عايزك

نهي العمروسي: شعرت بالصدمة بعد معرفتي بزواج ابنتي سرا..وأخطأت في تربيتها

سوهاجية تتفنن في ضبط خيانة زوجها مع سلفتها "مرات أخوه"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ