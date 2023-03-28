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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عيار 18 بـ1808 جنيهات.. أسباب تراجع أسعار الذهب في مصر 28 مارس 2023

الذهب
الذهب

تساؤلات عديدة تشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين حول أسباب تراجع أسعار الذهب، بسبب انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023  للجلسة الثالثة على التوالي في ظل تحسن الرغبة في المخاطرة في الأسواق المالية بعد جهود المنظمين لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي، لتتراجع التدفقات إلى الملاذ الآمن وتتراجع مستويات الذهب، وفق جولد بيليون.

 

أسباب تراجع أسعار الذهب

وأرجع وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تراجع أسعار الذهب سوف يعود بالإيجاب على المستهلك، ويجب على التجار الالتزام بخفض أسعار الذهب بعد تراجع سعر الدولار.

 

وأرجع “عزت”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، سبب تراجع سعر الذهب إلى خفض الطلب على الذهب خلال الآونة الأخيرة وتراجع سعر الدولار، حيث إن معظم الذهب يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة، وسبب زيادة أسعار الذهب خلال الفترة الماضية هو زيادة الطلب وتهافت التجار والمواطنين لشرائه بعد ارتفاع سعر العملة الصعبة، حيث إن هناك علاقة طردية بين سعر العملة بالذهب.

 

من جانبه، أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ “صدى البلد”، أن تراجع أسعار الذهب مرتبط ارتباطا كليا بالأسعار العالمية، فحال وجود توترات بالعالم مثل الحروب التجارية والاقتصادية يرتفع سعر الذهب في مصر والدول الأخرى، وعندما يكون هناك زيادة في التضخم العالمي يكون هناك ركود في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي ينتج عنه انخفاض في سعر الذهب.

 

وتابع النائب حديثه قائلا: "تراجع أسعار الذهب يصب في صالح المقبلين علي الزواج، ويتيح فرصة لشراء احتياجاتهم منه، فمن يرغب في الزواج عليه أن يقوم بشراء احتياجاته من الذهب قبل أن يرتفع مرة أخرى ويسبب عبئا ماليا عليه".

 

وتراجع أسعار الذهب الفورية اليوم بنسبة 0.1% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1954.63 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض كبير يوم أمس بنسبة 1.1% لتنحصر التداول فوق مستوى الدعم 1950 دولارا للأونصة ليفقد الذهب 60 دولارا تقريباً من أعلى مستوى في عام سجله خلال الأسبوع الماضي عند 2009.69.

 

أسعار الذهب اليوم 

وفي مصر استقر سعر  الذهب اليوم الثلاثاء 28-3-2023، عن أعلى مستوى له ، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 2115 جنيها  في حين سجل عيار 18 سعر 1815 جنيها وبلغ عيار 24 سعر 2410 جنيها للجرام والجنيه الذهب بلغ سعره 16880 جنيها.

 

سعر الذهب اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

 

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب تشهد تراجع خلال الايام القليلة الماضية، بعد أن صدر بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الشهري والذي جاء أعلى من التوقعات حيث سجل مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الحالي 104.2 وكان من المتوقع أن يسجل 101، والشهر السابق كان مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي 102.9.

 

مما سيؤثر إيجابيا على الدولار الأمريكي وسلبيا على المعادن من بينهم الذهب.

سعر الذهب الان 

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 2411 جنيها للجرام 

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 2110 جنيهات للجرام

سعر الذهب اليوم عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة 1808 جنيهات للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 1962 جنيها للشراء.

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