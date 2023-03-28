غدا.. انطلاق الدورة الرمضانية لمدينة الإنتاج الإعلامي

تنطلق غدا منافسات الدورة الرمضانية لكرة القدم بمدينة الإنتاج الإعلامي بمشاركة عدد من القنوات الفضائية المتواجدة داخل المدينة تحت رعاية الأستاذ عبد الفتاح الجبالي.

وأجريت قرعة الدورة بمشاركة مندوب عن كل فريق للفرق المشاركة من القنوات المختلفة .. حيث تم تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات، وضمت المجموعة الأولى فرق كل من الخدمات الفنية و قنوات النهار و ON و الإخبارية و cbc ديجتال.

أما المجموعة الثانية فتكونت من فرق تمثل قنوات القاهرة والناس و روتانا و راديو النيل و الزمالك، فيما ضمت المجموعة الثالثة فرق الأمن و cbc و etc و الأهلي و نجوم fm.. ومن المقرر ان تنطلق مباريات الدورة غدا الأربعاء، وتضم اللجنة المنظمة لدورة مدينة الإنتاج كل من المهندس محمود فتحي و شبل محمد و على عبد الرحيم و هاني عبد الرحمن.