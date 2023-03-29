رئيس مياه البحر الأحمر: إجراءات رقابية لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين

تفقد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر اليوم الأربعاء عدد من مواقع الشركة لمتابعة سير العمل، كما تفقد خلال جولته اعمال الاحلال والتجديد للاعمال الكهروميكانيكية بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية رقم ( ٧ ) الغردقة.

واكد عيسي خلال جولاته بجميع مواقع الشركة ضرورة الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة وإجراءات السلامه والصحة المهنية.

بجانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين وصول المياه للمواطنين مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب مع الاستمرارية في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تقديمها لأهالي المحافظة.